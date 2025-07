Grupo de alpinistas enfrenta correnteza após tempestade no Monte Kinabalu Chuva repentina surpreende turistas na Malásia, mas todos chegam em segurança Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h19 ) twitter

Alpinistas enfrentam forte correnteza após chuva repentina durante descida na Malásia; veja vídeo

Um grupo de cerca de 20 alpinistas foi surpreendido por uma forte chuva enquanto descia o Monte Kinabalu, na Malásia. As imagens mostram os turistas segurando-se a uma corda para enfrentar a correnteza durante a descida.

Segundo a administração do parque, o tempo mudou rapidamente, mas todos conseguiram chegar à base da montanha em segurança. Com mais de 4 mil metros de altitude, o Monte Kinabalu é o ponto mais alto do país e uma atração popular entre turistas.

Assista ao vídeo - Alpinistas enfrentam forte correnteza após chuva repentina durante descida na Malásia; veja vídeo

