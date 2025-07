Concurso leiteiro celebra tradição e união no campo em Governador Valadares (MG)

O tradicional concurso que decide quem é o melhor leiteiro de Governador Valadares aconteceu nesta semana. Em Minas Gerais, a competição reuniu 14 produtores rurais e 24 animais, entre vacas e novilhas das raças girolando e guzelando.



Seu Geraldo Antônio, de Santa Maria do Suaçuí, é veterano na disputa. Com 30 anos de participação ininterrupta, ele define o concurso como uma verdadeira escola. “Cada ano é uma experiência melhor", afirma o produtor, que compete desde 1995.



Já para Samuel Custódio de Souza, produtor vindo de Galiléia, só participar da competição já é motivo para se considerar “vencedor”. “Nós somos produtores rurais, moramos na roça”, afirma. Ele reforça que pretende seguir o caminho do pai, que o acompanha na competição.



A dinâmica da disputa inclui dez ordenhas . A maior produção é descartada, e as outras nove são somadas para definir o campeão. Ediberto, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares, também participou e lembrou sua vitória no ano anterior. Segundo ele, a opção por competir apenas nos torneios da região ajuda a valorizar os animais localmente.



Todos os produtores participantes integram a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, responsável por receber cerca de 250 mil litros de leite diariamente dos cooperados.