Engenheiro agrônomo faz sucesso nas redes ao compartilhar dicas para a melhora de produtividade

Um engenheiro agrônomo da cidade de Vera, no Mato Grosso , descobriu um novo talento para as redes sociais. Com mais de 600 mil seguidores, Isnael Nonato garantiu esse sucesso com o público através de vídeos em que aparece dando dicas de como melhorar a produtividade em pequenas propriedades partindo de sua experiência pessoal.



Junto da esposa, o engenheiro começou a produzir alimento sustentável em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados. Porém, com o aumento da demanda dos pedidos da cidade, o casal precisou estender a produção para um espaço de um hectare. Com a mandioca como carro-chefe, o sítio do influenciador também produz outros alimentos como mamão, maracujá, batata-doce e abacaxi. Para auxiliar na manutenção do plantio, um pequeno tanque de peixes foi instalado na propriedade, com a água sendo reutilizada para irrigar o plantio através do sistema de gotejamento.



O sucesso da produção é uma somatória de técnica e conhecimento vindo do casal formado por um agrônomo e uma bióloga. E com a produtividade prosperando, Isnael percebeu que poderia ajudar muitas pessoas repassando o seu conhecimento nas redes sociais.



Foi então que o engenheiro começou a gravar os vídeos com dicas relacionadas ao controle de pragas, a adubação de solo, aumento da produção e melhor uso da área. Em sete meses ele conseguiu conquistar milhares de seguidores que usam as técnicas ensinadas pelo agrônomo e voltam para relatar a experiência. Para ele, quanto maior foi o acesso à informação, maior será o potencial produtivo.