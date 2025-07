Homem tenta embarcar no BRT com caixa d’água sem pagar no Rio Mobi-Rio impede entrada de indivíduo na estação Curicica Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h54 ) twitter

Ele achou que daria certo! Homem tenta embarcar com caixa d'água e sem pagar em ônibus no Rio; veja

Na noite de quarta-feira, um homem tentou embarcar no BRT na estação Curicica, no Rio de Janeiro, carregando uma caixa d’água. Ele acessou a estação pela lateral, sem pagar a passagem. Um operador da Mobi-Rio, responsável pela concessão do BRT, interveio e solicitou que ele se retirasse do local. O homem deixou a estação ainda carregando a caixa d’água após a intervenção.

