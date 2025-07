Josué Gomes reforça confiança em negociações Brasil-EUA Reuniões buscam alternativas para tarifas impostas por Donald Trump Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h31 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h31 ) twitter

'Mais de 200 anos de relações diplomáticas com os EUA não vão se romper', diz presidente da Fiesp

Durante uma coletiva de imprensa em Brasília, Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, destacou os esforços conjuntos dos setores produtivos do Brasil para lidar com as tarifas impostas pelos Estados Unidos. As reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin visam estabelecer um entendimento que preserve as relações comerciais entre os países.

Gomes enfatizou a importância da colaboração entre Brasil e EUA, mencionando os mais de 200 anos de boas relações comerciais e diplomáticas. Ele reafirmou a confiança nas habilidades do Ministério das Relações Exteriores e do MDIC em negociar soluções para os impasses atuais, argumentando que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm muito a perder se as disputas não forem resolvidas.

O vice-presidente Alckmin coordenou a reunião e prometeu buscar mitigar os impactos das tarifas sobre setores como a indústria do aço e aeronaves. Ele também se comprometeu a continuar o diálogo com o governo americano, tendo em vista o superávit que eles têm tido na balança comercial com o Brasil nos últimos anos. Além disso, Alckmin deve se reunir com representantes do agronegócio para discutir como as decisões tarifárias estão afetando o setor.

Assista ao vídeo - ‘Mais de 200 anos de relações diplomáticas com os EUA não vão se romper’, diz presidente da Fiesp

