EUA e Otan anunciam reforço de armamentos para Ucrânia e pressionam Rússia para acordo

Após o presidente americano, Donald Trump , receber nesta segunda-feira (14) o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, para discutir os rumos do órgão e o apoio à Ucrânia no conflito contra a Rússia, ambos fizeram uma declaração conjunta. Em sua fala, Trump comentou a influência dos Estados Unidos no mundo, listando os ataques contra o Irã, além das negociações para o fim de outros conflitos, como o entre Índia e Paquistão. O mandatário também afirmou que em breve “terá novidades sobre Gaza ”.



Dentre as principais declarações feitas por Trump e pelo representante da aliança, estão o envio de armas para reforçar as defesas ucranianas, além da atualização dos armamentos da Otan, com a distribuição entre os países sob a responsabilidade da organização . “Em resumo, armas top de linha serão produzidas e enviadas para todos os países, em uma substituição de armamento”, declarou Rutte.



Sobre os armamentos enviados a Ucrânia, Rutte afirmou que os países europeus estão interessados em auxiliar no envio dos equipamentos e que essa seria apenas a primeira onda de envios, com outros ocorrendo futuramente. Já Trump afirmou que, apesar do envio de armamentos, a negociação continua sendo fundamental e é o que Vladimir Putin deveria fazer, uma vez que haverá uma movimentação rápida dos aliados: “Os países vão adotar essas medidas e os países também vão movimentar os equipamentos de forma rápida para chegar à Ucrânia. A velocidade agora é essencial, por isso é tudo muito importante.”



O presidente declarou não estar feliz com a situação e que, caso tivesse continuado no poder em 2020, a guerra não teria se estendido ao ponto que se encontra atualmente. Donald Trump ainda ameaçou impor tarifas secundárias contra Moscou , que, segundo ele, apesar das discussões com representantes americanos, continua atacando estruturas ucranianas.



“Se o conflito não acabar em 50 dias, teremos tarifas secundárias e espero que não cheguemos a esse ponto”, ameaçou o presidente ao também evocar outro projeto que está em discussão no Congresso americano, que pode aplicar sanções econômicas de até 500% contra os russos.