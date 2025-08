Lula destaca combate à fome em evento governamental Presidente defende politização da fome e responsabilidade estatal em discurso Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 22h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende a fome como questão política e responsabilidade do Estado.

Enfatiza a importância de políticas públicas para enfrentar a insegurança alimentar.

Cita a seca no Nordeste como um exemplo de desafio que requer soluções políticas.

Critica gastos com armamentos, propondo que recursos sejam redirecionados para erradicar a fome.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou em Brasília durante o encontro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, destacando a necessidade de transformar a fome em um problema político. Ele enfatizou a importância de políticas públicas e a responsabilidade do Estado no enfrentamento da insegurança alimentar.

Lula ressaltou a importância de envolver toda a sociedade no debate. Ele usou a seca no Nordeste como exemplo de um desafio natural que exige soluções políticas para evitar a fome.

O presidente criticou o gasto global em armamentos, afirmando que esses recursos poderiam ser usados para erradicar a fome de milhões de pessoas. Ele compartilhou uma experiência pessoal de quando trabalhava em uma fábrica e enfrentou a fome, reforçando a necessidade de empatia e ações concretas no combate à insegurança alimentar.

