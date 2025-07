Mauro Vieira critica tarifas dos EUA e carta de Trump Ministro aborda negociações comerciais e questões políticas com os EUA Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h33 ) twitter

Mauro Vieira sobre Trump: 'Essa carta não tem cabimento'

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, concedeu uma entrevista exclusiva discutindo as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a recente carta enviada por Donald Trump. Vieira destacou que essas tarifas são uma imposição unilateral que afeta diversos países, incluindo o Brasil, e que o governo brasileiro está empenhado em negociar uma resolução antes de sua implementação.

O Brasil participou de 11 reuniões com representantes dos Estados Unidos para discutir as tarifas sobre o comércio bilateral. Vieira expressou surpresa com a carta de Trump que abordou questões políticas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ressaltando que esse assunto está sob a jurisdição do Judiciário brasileiro e não deveria interferir nas negociações comerciais.

Em resposta à carta de Trump, o governo brasileiro enviou uma comunicação assinada por Vieira e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, solicitando esclarecimentos e propondo soluções para as tarifas. Vieira afirmou que as alegações de Trump sobre um superávit brasileiro são infundadas, citando dados que mostram um déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos.

O ministro também comentou sobre o impacto da carta de Trump em defesa de Bolsonaro, afirmando que as negociações comerciais e os assuntos políticos são questões distintas e devem ser tratadas separadamente. O Brasil continua comprometido com o diálogo diplomático em busca de uma solução para as tarifas.

Assista ao vídeo - Mauro Vieira sobre Trump: ‘Essa carta não tem cabimento’

