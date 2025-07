Zanin determina retorno do prefeito de Palmas ao cargo

Cristiano Zanin, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, nesta quinta-feira (17), o retorno imediato do prefeito de Palmas , Eduardo Siqueira Campos, ao cargo. O magistrado aceitou o pedido do advogado de defesa que alega a ausência de relação entre o processo judicial que Campos responde e o cargo público que exerce.



O prefeito da capital do Tocantins foi preso em 27 de junho durante investigação sobre um suposto esquema de venda de sentenças judiciais no STJ (Supremo Tribunal de Justiça). A apuração indicou que Campos teria vazado informações sigilosas sobre inquéritos em curso na Corte.