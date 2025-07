Mauro Vieira discute sanções da OTAN e comércio Brasil-EUA Chanceler aborda operação contra Bolsonaro, COP30 e diversificação comercial Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 19h28 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h28 ) twitter

Exclusivo: Mauro Vieira critica ameaça de sanção da Otan ao Brasil

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, falou sobre questões-chave em uma entrevista à jornalista Thainá Farfan. Ele abordou a operação judicial envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, as ameaças de sanções da OTAN devido às relações comerciais com a Rússia e as preparações para a COP30 em Belém.

Vieira destacou que as questões comerciais são tratadas separadamente das judiciais pelo governo brasileiro. Ele afirmou que a operação contra Bolsonaro não deve afetar as relações com os Estados Unidos, pois as negociações comerciais são responsabilidade do Executivo. Sobre um possível encontro entre Lula e Donald Trump para discutir tarifas comerciais, Vieira enfatizou que tais questões não são tratadas diretamente por chefes de Estado.

O ministro ressaltou a diversificação do comércio exterior brasileiro, mencionando acordos com a União Europeia e parcerias com países asiáticos. Ele refutou alegações de desvantagem competitiva feitas pelos Estados Unidos, apontando que o superávit comercial dos EUA com o Brasil demonstra o contrário.

Quanto às ameaças de sanções secundárias pela OTAN, Vieira afirmou que a organização não tem competência sobre questões comerciais e destacou que o Brasil não é membro da OTAN. Ele mencionou que se sanções forem impostas por manter comércio com a Rússia, outros países também seriam afetados. Sobre a COP30, Vieira expressou expectativas positivas para o evento em Belém.

Assista ao vídeo - Exclusivo: Mauro Vieira critica ameaça de sanção da Otan ao Brasil

