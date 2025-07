Perseguição inusitada acontece em posto de combustíveis no Piauí Casal tenta fugir da PRF em Parnaíba; motocicleta estava irregular Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perseguição inusitada: casal fica dando voltas dentro de posto de combustíveis para fugir da polícia

Um casal usou a estrutura de um posto de gasolina para tentar fugir de uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Parnaíba, no Piauí. O casal, que andava em uma motocicleta, deu voltas no estabelecimento durante a perseguição. Um agente desceu da viatura na tentativa de abordagem do casal, que desobedeceu à ordem de parada.

Em nota, a PRF afirmou que o veículo estava em situação irregular, sem placa, e a mulher que ocupava a garupa da moto estava sem capacete. O órgão ainda informa que identificou o casal e que as medidas administrativas e criminais serão tomadas.

Assista ao vídeo - Perseguição inusitada: casal fica dando voltas dentro de posto de combustíveis para fugir da polícia

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!