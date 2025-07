Poluição do ar é fator de risco para demência, aponta estudo de Cambridge Material particulado, fuligem e dióxido de nitrogênio elevam risco de declínio cognitivo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h33 ) twitter

Pesquisadores de Cambridge mostram que a poluição pode contribuir para o surgimento da demência

Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram a relação entre poluição do ar e demência, destacando três poluentes que afetam a saúde cerebral. O material particulado, fuligem e dióxido de nitrogênio são associados ao aumento do risco de declínio cognitivo, com percentuais de 17%, 13% e 3%, respectivamente, conforme os níveis observados em Londres.

A pesquisa indica que a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro são consequências da exposição a esses poluentes. Os cientistas sugerem que o tratamento da demência deve incluir estratégias multidisciplinares, abrangendo planejamento urbano e políticas de transporte para mitigar os efeitos da poluição.

