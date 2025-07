Redemoinho de poeira impressiona durante erupção do Kilauea no Havaí Vulcão Kilauea lança lava a mais de 300 metros de altura em quase 30 erupções recentes Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 17h01 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h01 ) twitter

Redemoinho de poeira impressiona ao se formar durante erupção do vulcão mais ativo do mundo; veja

Durante uma erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, um redemoinho de poeira vulcânica se formou enquanto a lava era projetada a mais de 300 metros de altura. O Kilauea é conhecido como o vulcão mais ativo do mundo, registrando quase 30 erupções nos últimos seis meses, todas com duração inferior a um dia e ocorrendo em intervalos curtos.

As imagens do fenômeno rapidamente ganharam destaque nas redes sociais, mostrando espectadores observando o espetáculo natural de uma distância segura. A atividade intensa e frequente do Kilauea continua a atrair cientistas e turistas para a região.

