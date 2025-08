Rogério Marinho critica subordinação do Legislativo a outros poderes Senador questiona ações de Alexandre de Moraes em discurso em Brasília Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h00 ) twitter

Parlamentares aliados a Jair Bolsonaro se reuniram em Brasília para expressar sua insatisfação com a prisão domiciliar do ex-presidente, decretada por Alexandre de Moraes. O senador Rogério Marinho destacou a insustentável subordinação do Legislativo a outros poderes.

Durante seu discurso, Marinho relembrou a retirada de deputados que protestavam pacificamente na Praça dos Três Poderes e criticou a ação de Moraes, afirmando que o governador Ibaneis foi coagido a agir como oficial de Justiça. Segundo Marinho, tal ação representa uma invasão de competência entre os poderes da República.

O senador também afirmou que atualmente questionar as instituições é considerado um crime grave no país. Ele destacou que apontar arbitrariedades ou afirmar que a legislação está sendo distorcida é visto como delito.

