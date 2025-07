Sede da OAB no Rio de Janeiro é fechada após ameaça de bomba Esquadrão antibomba não encontrou explosivos; Polícia Federal investiga Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h25 ) twitter

Sede da OAB no Rio de Janeiro é fechada após ameaça de bomba

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil no centro do Rio de Janeiro foi fechada após uma ameaça de bomba. O esquadrão antibomba realizou uma varredura no local e não encontrou explosivos. A Polícia Federal investiga o caso e, até agora, ninguém foi preso.

No mesmo dia, a Polícia Federal também conduziu operações em hotéis na zona sul do Rio para garantir a segurança dos chefes de Estado que participarão da cúpula do BRICS nos dias 6 e 7 de julho. A operação contou com dezenas de policiais especializados, cães-farejadores e tecnologias antiterrorismo.

