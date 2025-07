‘Oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar’, diz Lula sobre comando do Mercosul

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , assumiu o comando temporário do Mercosul na manhã desta quinta-feira (3). Durante o discurso, o líder enfatizou que as regras claras e equilibradas do bloco protegem os países da América do Sul de guerras comerciais alheias.



Entre os desafios, Lula apontou para a necessidade de resguardar o espaço econômico em um contexto cada vez mais polarizado. “A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global”, afirmou.