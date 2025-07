'O problema não é nem econômico, é político', afirma Lula em discurso que antecede Cúpula dos BRICS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (4) que, há muito tempo, não via a ONU tão "insignificante como ela se apresenta hoje", em um discurso que antecede a cúpula dos BRICS , a qual será sediada no Rio de Janeiro. A cúpula do BRICS, um bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, visa fortalecer as relações econômicas e discutir temas políticos globais.



Em seu discurso, Lula abordou a situação política e econômica do Haiti , argumentando que o país precisa de um novo modelo de financiamento que não imponha condicionalidades. "Eu falei pro Macron que era preciso devolver 28 bilhões de dólares para o Haiti, porque não é possível que a gente não consiga, sabe, num mundo que tem trilhões e trilhões de dólares sobrevoando os oceanos", destacou o presidente.



Lula também enfatizou a necessidade de uma nova moeda de comércio entre os países do BRICS, a fim de reduzir a dependência do dólar. "E é por isso que a discussão de vocês sobre a necessidade de uma nova moeda de comércio é extremamente importante. É complicado, eu sei. Tem problemas políticos, eu sei. Mas se a gente não encontrar uma nova fórmula, a gente vai terminar o século 21 igual a gente começou o século 20", afirmou.



Além disso, o presidente falou sobre as desigualdades sociais e destacou que, para além dos problemas financeiros, a grande crise é, na verdade, um problema político.



O evento antecede a reunião da cúpula do BRICS, que ocorrerá no mesmo local nos dias 6 e 7 de julho. A ex-presidente Dilma Rousseff , presidenta do banco, tem a responsabilidade de buscar novas formas de financiamento e comércio entre as nações envolvidas.