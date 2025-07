'Não podemos deixar que nossas diferenças em questões sociais nos dividam’, diz Milei

Durante discurso na cúpula do Mercosul , realizada na manhã desta quinta-feira (3), o presidente da Argentina, Javier Milei , passou oficialmente o comando temporário do bloco ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva . Em tom conciliador, Milei reforçou a importância da integração entre os países-membros.



"Não podemos deixar que nossas diferenças em questões sociais nos dividam", declarou o argentino. Ele defendeu o que "o equilíbrio traz benefícios para todo mundo", e afirmou que não se pode deixar que " interesses do passado impeçam a execução de acordos essenciais do futuro".



Milei também ressaltou o papel dos governantes como representantes do povo: "Não é possível perder de vista que somos apenas agentes da vontade geral de nossos povos". E concluiu seu discurso afirmando que os líderes reunidos no fórum têm a "missão sagrada" de informar a população".