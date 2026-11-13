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Após quase 20 horas fora do ar, serviços da Microsoft estão sendo normalizados no mundo

Milhares de usuários enfrentaram dificuldade para acessar e-mails e aplicativos de chamada de vídeo

Hora News|Do R7

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A Microsoft anunciou que os serviços estão sendo gradualmente restaurados e descartou a possibilidade de um ataque cibernético como causa.

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