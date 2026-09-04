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Câmera flagra tentativa de assalto no interior de SP

Mulher foi surpreendida por homem em moto, que não conseguiu pegar o celular dela

Hora News|Do R7

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Uma mulher quase foi vítima de um assalto em uma rua de Campinas, no interior de São Paulo.

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