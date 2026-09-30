Colisão entre duas carretas trava rodovia na Bahia
Um dos veículos envolvidos levava produtos de comércio eletrônico
Na última terça-feira (29) pela manhã, uma colisão envolvendo duas carretas foi registrada na BR-101, próximo ao Trevo de Boa União, no distrito de Alagoinhas, interior da Bahia.
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