Colisão entre duas carretas trava rodovia na Bahia

Na última terça-feira (29) pela manhã, uma colisão envolvendo duas carretas foi registrada na BR-101, próximo ao Trevo de Boa União, no distrito de Alagoinhas, interior da Bahia.



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