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Trump e Xi Jinping discursam em encontro na Casa Branca

Presidentes se encontram em Washington para reunião bilateral

Hora News|Do R7

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Durante uma cerimônia fora do protocolo tradicional, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping destacaram a importância do fortalecimento das relações bilaterais.

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