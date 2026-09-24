Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Xi Jinping discursa em encontro histórico com Trump

Presidentes se encontraram na Casa Branca para reunião bilateral

Hora News|Do R7

  • Google News

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou o envio de dois pandas ao zoológico de Atlanta, marcando um novo capítulo na relação diplomática entre o país e os Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • estados-unidos
  • xi-jinping
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.