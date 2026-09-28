Inacreditável! Bebê de 1 ano e meio foge de creche e anda 50 metros até o trabalho da mãe

Uma criança de apenas 1 ano e 6 meses escapou de uma creche em Braço do Norte, Santa Catarina. O incidente ocorreu quando a criança conseguiu sair da unidade educacional e caminhar cerca de 50 metros até o escritório onde sua mãe trabalha. A cena foi registrada por câmeras de segurança.



O vídeo mostra o bebê tropeçando na calçada antes de continuar seu caminho pela rua próxima à creche. Ao chegar ao destino, a criança bateu na porta do escritório da mãe com suas pequenas mãos.



A situação deixou a mãe surpresa ao ver seu filho inesperadamente no trabalho. Ela registrou um boletim de ocorrência para buscar explicações junto à instituição responsável pela guarda da criança durante o horário escolar. A secretaria municipal de educação informou que está investigando os detalhes do caso.



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