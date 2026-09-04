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Ginecologista é preso suspeito de mandar estuprar ex-companheiro

Ele teria pago criminosos para sequestrar, torturar e cometer violência sexual contra a vítima

Hora News|Do R7

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O médico ginecologista Rodrigo Costa Brandão foi preso na última quarta-feira (3) por suspeita de planejar o sequestro de seu ex-companheiro.

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