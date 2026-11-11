Ibama realiza a maior apreensão de aves silvestres do Nordeste

Uma operação do Ibama apreendeu 1.006 animais em uma feira livre na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A Operação Ágora II gerou multas de mais R$ 3,6 milhões e deteve 24 pessoas.



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