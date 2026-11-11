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Ibama realiza a maior apreensão de aves silvestres do Nordeste

Operação resgatou 1.006 animais e gerou multas de mais de R$ 3,6 milhões

Hora News|Do R7

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Uma operação do Ibama apreendeu 1.006 animais em uma feira livre na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A Operação Ágora II gerou multas de mais R$ 3,6 milhões e deteve 24 pessoas.

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