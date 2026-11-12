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Jensen Huang renuncia ao cargo de CEO da Nvidia; entenda como isso afeta a geopolítica

Suspeita é de caso extraconjugal com suposta espiã chinesa; empresa é uma das mais valiosas do mundo

Hora News|Do R7

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Jensen Huang, o CEO da Nvidia, uma das maiores empresas do planeta, renunciou ao cargo depois de polêmicas envolvendo suspeitas de espionagem.

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