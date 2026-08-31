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Motorista invade a contramão e é atingido por motocicleta

Veículo capotou com o impacto; motorista do outro carro também ficou ferido, mas sem risco de morte

Hora News|Do R7

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Um motociclista morreu depois de um grave acidente em uma rodovia. O motorista perdeu o controle do carro ao fazer uma curva e, por muito pouco, não atingiu a primeira motocicleta que passou.

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