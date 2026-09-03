Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Veículo atinge lateral de balcão de farmácia e arrasta funcionários

Câmera de monitoramento registrou o acidente; funcionários foram atingidos

Hora News|Do R7

  • Google News

Um carro desgovernado invadiu uma farmácia em Anápolis, Goiás, na última terça-feira (1º). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • goias
  • acidente-de-transito
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.