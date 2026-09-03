Veículo atinge lateral de balcão de farmácia e arrasta funcionários
Câmera de monitoramento registrou o acidente; funcionários foram atingidos
Um carro desgovernado invadiu uma farmácia em Anápolis, Goiás, na última terça-feira (1º). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.
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