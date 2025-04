Do físico ao digital: varejo tradicional enfrenta desafios para inovar no e-commerce

A digitalização do varejo segue como um dos maiores desafios para empresas com raízes no modelo físico. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (11), o CMO das Lojas Marabraz, Beto Coimbra, afirma que a migração para o digital exige mais do que presença on-line: é necessária uma mudança de mentalidade em toda a estrutura empresarial.