E-commerce fatura mais de R$ 8 bilhões na semana do consumidor

O e-commerce brasileiro faturou mais de R$ 8 bilhões na semana do consumidor, que aconteceu entre os dias 10 e 16 de março. Em comparação com 2024, o período teve um aumento de 13,6% em arrecadação. Já em relação ao número de produtos vendidos , o aumento foi de 27,8%. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), o professor doutor em economia Hugo Garbe comentou os números expressivos para o setor de vendas pela internet.



“O consumidor brasileiro tem se acostumado cada vez mais a migrar seu consumo físico para o consumo virtual, o e-commerce. Essa solidificação veio durante a pandemia, ou seja, se a gente for analisar da pandemia para cá, nós temos um incremento substancial no comércio eletrônico, não só no Brasil, mas no mundo todo. [...] No Brasil, nesses últimos dois anos, e principalmente no início de 2025, isso tem se consolidado", analisa o especialista.