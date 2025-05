Empreendedor do setor de turismo defende 'olhar do cliente' para garantir sucesso do negócio

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (1°), o fundador da Wise Viagens, Max Amaral, compartilha sua trajetória de sucesso no setor de turismo , destacando a importância de manter os valores da empresa e ter o olhar atento às necessidades do cliente.



"É melhor você ter um crescimento equilibrado e não fugir da cultura, não perder o propósito", afirma Amaral ao comentar os desafios de expandir o negócio sem comprometer sua essência.



A Wise Viagens, que nasceu de forma despretensiosa nas redes sociais, tornou-se referência no mercado de viagens personalizadas , atendendo clientes em todo o Brasil e também no exterior. O executivo reforça que o diferencial da empresa está na proximidade com o público e no respeito à identidade construída desde os primeiros passos.



