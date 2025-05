Você sabe quanta água é gasta a cada pergunta à inteligência artificial? Especialista explica

Em entrevista ao Conexão Record News , nesta segunda-feira (19), o especialista em sustentabilidade Eduardo Felipe Matias comenta o impacto da inteligência artificial sobre o consumo de energia e explica como o avanço da tecnologia pode prejudicar o abastecimento de água potável.



O ChatGPT, assim como outras inteligências artificiais, necessitam de Data Centers — prédios dedicados a abrigar os servidores e processar as informações dessa tecnologia — para funcionar, demandando um alto gasto de energia e água potável para resfriar o local.



Segundo Matias, com o aumento do uso da inteligência artificial, o gasto de energia e água potável também aumenta. Hoje, estudos mostram que fazer de 20 a 50 perguntas para o ChatGPT pode gerar um gasto de 0,5 litro de água (0,01 a 0,025 litro a cada pergunta). Com uma média de 400 milhões de usuários semanais, o gasto chega a 200 milhões de litros por semana — o suficiente para abastecer cidades de médio porte, como Sorocaba e Guarulhos, por um dia.