Saiba o que fazer na hora de contratar um seguro para não ter surpresas em caso de sinistro

O principal ponto que o cliente deve ter em mente no momento em que decidir fechar um seguro é a verdade, diz o CEO da Usina do Seguro, Ricardo Rodrigues, em entrevista ao programa Inovação e Negócios desta terça-feira (1º). Segundo Rodrigues, "ter uma pessoa de confiança para que você possa passar suas informações é fundamental na hora da contratação".



Se atentar aos detalhes do contrato, como prazo de vigência, valor do produto assegurado, endereço e idade dos envolvidos, também é essencial para não haver surpresas em caso de sinistro .



