Entenda o que causou o aumento nos preços dos seguros de automóveis no Rio de Janeiro

Com a alta de roubos de carros no Rio de Janeiro nos últimos meses, o preço do seguro está mais alto em algumas áreas da região metropolitana. Em entrevista para a RECORD NEWS, a vice-presidente da comissão de auto da Federação Nacional de Seguros Gerais, Keila Farias, explicou como é feita a composição do preço do seguro, que considera dados do cliente, qual é a utilização do veículo e o CEP de risco.



“Falando particularmente deste momento do Rio, não significa que já teremos agravos no preço dos seguros. A seguradora usa safra, ela olha o comportamento dos últimos 12 meses, se é uma tendência”, disse. Ou seja, os preços atuais se referem ao aumento do crime no passado, e a onda atual de roubos pode piorar o cenário em um ano.