‘Startup precisa ser rápida’, afirma fundador de negócios bilionários
Juliano Dutra é fundador do iFood e do Gringo; ele dá dicas para o crescimento de empresas jovens e inovadoras
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (10), Juliano Dutra, fundador do iFood e do Gringo, dá dicas para o crescimento de startups, evitando erros comuns. Segundo ele, os principais pontos para o sucesso são: foco e “criar um senso de urgência”.
