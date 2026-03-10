Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Startup precisa ser rápida’, afirma fundador de negócios bilionários

Juliano Dutra é fundador do iFood e do Gringo; ele dá dicas para o crescimento de empresas jovens e inovadoras

Inovação & Negócios|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (10), Juliano Dutra, fundador do iFood e do Gringo, dá dicas para o crescimento de startups, evitando erros comuns. Segundo ele, os principais pontos para o sucesso são: foco e “criar um senso de urgência”. 


“A startup precisa ser rápida. E, para isso funcionar, eventualmente você tem que criar um senso de urgência que pode não existir [...] Acredito muito que a escassez do recurso faz com que o time tenha uma velocidade que ele não teria se os recursos fossem indeterminados”, afirma Dutra. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • inovacao-e-negocios
  • empreendedorismo
  • empresario

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.