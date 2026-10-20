Wendell Carvalho conta como transformou conhecimento em negócio lucrativo

Nesta segunda-feira (19), o programa Inovação e Negócios recebeu Wendell Carvalho, que contou como transformar conhecimento em produto. Ele conta que cada um tem um talento e dá o exemplo da esposa, que trabalha como nutricionista e transformou seu conhecimento em produto digital.





"Ela tomou a decisão de pegar o conhecimento dela e empacotar num produto digital, ou seja, um curso online de emagrecimento; com isso ela conseguiu ajudar em 10 anos, não foi um ano, em 10 anos ela conseguiu ajudar mais de 80 mil mulheres e ela fez mais de R$ 35 milhões de faturamento, ajudando essas mulheres com treinamento online que custava 50 reais por mês."





Carvalho chama a atenção para a venda de soluções fáceis na internet, como no caso das bets e pirâmides financeiras, por exemplo. "E quando isso for proibido vão aparecer outras coisas porque as pessoas continuam buscando aquilo que é completamente fácil de buscar, aquilo que é simples, então por exemplo: produção de conteúdo. Você pode fazer carrossel com inteligência artificial ;é muito simples fazer isso, só que tem de postar todos os dias."





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