Wendell Carvalho conta como transformou conhecimento em negócio lucrativo
Especialista destaca os caminhos fáceis na internet que nem sempre são sustentáveis
Nesta segunda-feira (19), o programa Inovação e Negócios recebeu Wendell Carvalho, que contou como transformar conhecimento em produto. Ele conta que cada um tem um talento e dá o exemplo da esposa, que trabalha como nutricionista e transformou seu conhecimento em produto digital.
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