Irmã de Kim Jong-un ameaça resposta nuclear após atividades dos EUA na Coreia do Sul Record News|Do canal Record News no YouTube 04/03/2025 - 23h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h09 )

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, intensificou o tom contra os Estados Unidos nesta terça-feira (4), acusando o governo de Donald Trump de adotar uma “política de confronto” que justificaria o fortalecimento do poder nuclear da Coreia do Norte.

