Brasil repete pior posição em ranking sobre corrupção

Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (10), o diretor-executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão, explicou por que o Brasil continua mal colocado no ranking mundial sobre corrupção.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!