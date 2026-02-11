Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Brasil repete pior posição em ranking sobre corrupção

Entidade publica relatório e cita casos do Banco Master e de desvios do INSS

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (10), o diretor-executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão, explicou por que o Brasil continua mal colocado no ranking mundial sobre corrupção.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Corrupção
  • Transparência
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.