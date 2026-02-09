Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Penduricalhos: Dino determina revisão e suspensão de itens pagos de forma ilegal

Ministro do STF cita benefícios, como férias acumuladas e auxílio-peru

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, decidiu suspender os "penduricalhos", benefícios adicionais que aumentam os salários de servidores públicos. Daniel Teles, especialista em contas públicas, analisa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Flávio Dino
  • servidor-publico
  • stf
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.