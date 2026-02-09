Penduricalhos: Dino determina revisão e suspensão de itens pagos de forma ilegal

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, decidiu suspender os "penduricalhos", benefícios adicionais que aumentam os salários de servidores públicos. Daniel Teles, especialista em contas públicas, analisa.



