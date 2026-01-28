Dólar recua e alcança o menor patamar desde maio de 2024

Depois de um dia de queda, o Ibovespa voltou a subir e bateu mais um recorde. O principal indicador da bolsa de valores brasileira disparou 1,79% e se aproximou dos 182 mil pontos nesta terça-feira (27).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!