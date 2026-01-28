Logo R7.com
Jornal da Record News

Dólar recua e alcança o menor patamar desde maio de 2024

Ibovespa volta a subir e fecha acima dos 181 mil pontos pela primeira vez

Jornal da Record News|Do R7

Depois de um dia de queda, o Ibovespa voltou a subir e bateu mais um recorde. O principal indicador da bolsa de valores brasileira disparou 1,79% e se aproximou dos 182 mil pontos nesta terça-feira (27).

