Trump lança grupo para a reconstrução da Faixa de Gaza
Objetivo do governo americano é transformar região em polo turístico com hotéis de luxo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente, nesta quinta-feira (23), o Conselho da Paz para reconstruir a Faixa de Gaza.
Últimas
EUA: Donald Trump completa primeiro ano de governo
Mandato teve tarifas comerciais, prisão de Maduro e ameaças sobre a Groenlândia
Quase cem cursos serão punidos após resultados de Enamed
Universidades federais e estaduais apresentaram desempenho acima de 80%
EUA: Trump pressiona e determina tarifas contra a Europa
Presidente americano reforçou que segurança no mundo depende do controle da ilha
EUA: Trump ameaça usar forças armadas para frear protestos
Manifestações tomaram Minneapolis após agente do ICE balear imigrante venezuelano
Manifestações já deixaram mais de 2.000 mortos no Irã
ONGs afirmam que 1.847 vítimas estavam em atos contra regime do país
Lula sanciona lei que regulamenta reforma tributária
Texto cria comitê que vai gerir distribuição da arrecadação de impostos
Trump ameaça taxar países que fizerem negócios com o Irã
No ano passado, regime iraniano importou cerca de R$ 16 bilhões em produtos brasileiros
'O Agente Secreto' vence em duas categoria do Globo de Ouro
Longa levou melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator, com Wagner Moura
Hérnia de disco: nova técnica promete tratar sem cirurgia
Procedimento é feito sem a necessidade de intervenção cirúrgica na coluna
Manifestantes pedem saída de aiatolá Ali Khamenei do poder
Confrontos entre população e forças de segurança já causaram mais de 60 mortes
Miscigenação acentuada no Brasil pode favorecer longevidade
Pesquisadores da USP analisaram idosos geneticamente para entender envelhecimento
Governo americano deixa de considerar Maduro líder de cartel
Departamento de Justiça passou a acusá-lo de lucrar com o tráfico de drogas
Nicolás Maduro se declara inocente na 1ª audiência nos EUA
Na ONU, países como China, Rússia, Colômbia e Brasil criticam ação de Washington
Venezuela reduz produção de petróleo por causa de bloqueio
Preço da Commodity oscila e barril Brent fecha dia valendo US$ 61,80