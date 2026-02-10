Logo R7.com
Fim da escala 6x1: Hugo Motta encaminha texto à CCJ da Câmara dos Deputados

PEC quer limitar a duração da jornada de trabalho a 36 horas semanais

Jornal da Record News|Do R7

O presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou a proposta que acaba com a jornada de trabalho 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

