Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Professora brasileira é reconhecida internacionalmente

Projeto liderado por Débora Garofalo ensina alunos a fazerem robótica com sucata

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

A professora brasileira Débora Garofalo venceu o prêmio de educadora mais influente do mundo, entregue pela Varkey Foundation.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Educação
  • São Paulo (Cidade)
  • jornal-da-record-news
  • professor

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.