Professora brasileira é reconhecida internacionalmente
Projeto liderado por Débora Garofalo ensina alunos a fazerem robótica com sucata
A professora brasileira Débora Garofalo venceu o prêmio de educadora mais influente do mundo, entregue pela Varkey Foundation.
Últimas
ONG diz que Brasil precisa mudar a política de segurança
Humans Right Watch citou casos de violência e ligação de criminosos com o Estado
Gustavo Petro e Donald Trump se encontram na Casa Branca
Colombiano e americano trocam elogias após início tenso em relação
STM analisa expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas
Corte também julga outros quatro militares condenados por tentativa de golpe
Fachin diz que criação de código de ética é prioridade
Presidente do STF escolhe ministra Cármen Lúcia como relatora da proposta
Estudo mostra que uso irregular de canetas emagrecedoras pode causar pancreatite
Apesar da preocupação, agência reguladora nacional ressaltou que casos são raros
Repressão violenta contra manifestante faz com que UE defina Irã como grupo terrorista
Posicionamento ocorre em meio à escalada de tensão entre os Estados Unidos e o regime de Teerã
Dólar recua e alcança o menor patamar desde maio de 2024
Ibovespa volta a subir e fecha acima dos 181 mil pontos pela primeira vez
Capitais com regulação têm menos consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes
Pesquisadoras da USP e da UFU analisaram dados de 81 mil alunos de 13 a 17 anos
Trump lança grupo para a reconstrução da Faixa de Gaza
Objetivo do governo americano é transformar região em polo turístico com hotéis de luxo
EUA: Donald Trump completa primeiro ano de governo
Mandato teve tarifas comerciais, prisão de Maduro e ameaças sobre a Groenlândia
Quase cem cursos serão punidos após resultados de Enamed
Universidades federais e estaduais apresentaram desempenho acima de 80%
EUA: Trump pressiona e determina tarifas contra a Europa
Presidente americano reforçou que segurança no mundo depende do controle da ilha
EUA: Trump ameaça usar forças armadas para frear protestos
Manifestações tomaram Minneapolis após agente do ICE balear imigrante venezuelano
Manifestações já deixaram mais de 2.000 mortos no Irã
ONGs afirmam que 1.847 vítimas estavam em atos contra regime do país