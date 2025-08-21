Logo R7.com
Criminosos são presos após tentativa de suborno no Rio

Quadrilha envolvida em desmanche de carros roubados é detida por crimes diversos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Quatro homens foram presos no Rio de Janeiro por tentativa de suborno a policiais.
  • Suspeitos fazem parte de uma quadrilha de desmanche de carros roubados.
  • A investigação levou à descoberta de um galpão onde os veículos eram desmontados.
  • Os detidos enfrentam várias acusações, incluindo corrupção ativa e furto qualificado.

 

Criminosos roubam carro alugado, tentam subornar policiais e são presos no Rio
Quatro homens foram presos em flagrante no Rio de Janeiro após tentarem subornar policiais militares. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que operava na desmontagem de carros roubados. A captura aconteceu enquanto estavam em um carro alugado em nome de outra pessoa residente em São Paulo.

A investigação revelou um padrão em boletins de ocorrência que levou à localização do galpão onde os veículos eram desmantelados. No local, foram encontrados quatro veículos, incluindo um identificado por sua proprietária através de uma reportagem televisiva.

Os indivíduos foram autuados pelos crimes de corrupção ativa devido à tentativa de suborno, associação criminosa, apropriação indébita pelo não retorno do carro alugado no prazo contratual e furto qualificado.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu no Rio de Janeiro envolvendo quatro homens?


Quatro homens foram presos em flagrante após tentarem subornar policiais militares. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha envolvida na desmontagem de carros roubados.

Como a polícia conseguiu localizar os criminosos?


A polícia localizou os criminosos a partir de um padrão identificado em boletins de ocorrência, o que levou à descoberta do galpão onde os veículos eram desmantelados.

Quais foram os crimes pelos quais os suspeitos foram autuados?


Os suspeitos foram autuados pelos crimes de corrupção ativa, associação criminosa, apropriação indébita por não devolver o carro alugado no prazo e furto qualificado.

O que foi encontrado na investigação no galpão dos criminosos?

No galpão, a polícia encontrou quatro veículos, sendo que um deles foi identificado pela proprietária através de uma reportagem televisiva.

Quatro integrantes do grupo vão responder por corrupção ativa, associação criminosa, apropriação indébita e furto qualificado

