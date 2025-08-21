Criminosos são presos após tentativa de suborno no Rio
Quadrilha envolvida em desmanche de carros roubados é detida por crimes diversos
Quatro homens foram presos em flagrante no Rio de Janeiro após tentarem subornar policiais militares. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que operava na desmontagem de carros roubados. A captura aconteceu enquanto estavam em um carro alugado em nome de outra pessoa residente em São Paulo.
A investigação revelou um padrão em boletins de ocorrência que levou à localização do galpão onde os veículos eram desmantelados. No local, foram encontrados quatro veículos, incluindo um identificado por sua proprietária através de uma reportagem televisiva.
Os indivíduos foram autuados pelos crimes de corrupção ativa devido à tentativa de suborno, associação criminosa, apropriação indébita pelo não retorno do carro alugado no prazo contratual e furto qualificado.
