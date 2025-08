Ex-investigador morre em acidente de trânsito em Manaus Colisão com caminhão leva à morte de Raimundo Nonato, conhecido por agressões Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Raimundo Nonato, ex-investigador da Polícia Civil do Amazonas, morreu em um acidente de trânsito em Manaus.

O acidente ocorreu após a colisão de seu carro com um caminhão, fazendo-o sair da pista e atingir um poste.

Raimundo era conhecido por envolvimentos em casos de agressões e tinha um processo judicial em andamento que será extinto com sua morte.

A delegacia especializada investiga as circunstâncias do acidente, que causou complicações no tráfego local.

Raimundo Nonato Monteiro Machado, ex-investigador da Polícia Civil do Amazonas, morreu após colidir seu carro com um caminhão em Manaus. O acidente fez com que o veículo saísse da pista e atingisse um poste.

O impacto causou a queda do poste, complicando o tráfego local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover Raimundo das ferragens, enquanto técnicos desligavam a rede elétrica danificada.

Raimundo ficou conhecido em agosto de 2023 por se envolver em agressões contra a babá Cláudia Gonzaga e o advogado Igor Colares em um condomínio na zona oeste de Manaus. A justiça havia reclassificado as acusações contra ele e sua esposa Jussana de tentativa de homicídio para lesão corporal e tortura.

Com a morte de Raimundo Nonato, o processo judicial contra ele será extinto. As circunstâncias do acidente estão sob investigação pela delegacia especializada em acidentes de trânsito.

