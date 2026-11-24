70% das multas por pedágio free flow em SP não foram pagas; sistema está vigente desde 2024
3% dos usuários das rodovias estaduais foram autuados por não pagar no prazo
Sete em cada dez multas por pedágio free flow não foram pagas em rodovias do estado de São Paulo, segundo dados do Der (Departamento De Estradas De Rodagem). Desde o período de implantação do pedágio eletrônico de passagem livre sob concessão no estado, quase 710 mil multas, de um total de mais de 977 mil, ficaram com pagamento em aberto.
O sistema está vigente desde setembro de 2024 e, desde então, quase 100 milhões de veículos passaram pelo sistema de cobrança eletrônica. Desses, cerca de 3% dos usuários não pagaram a taxa no prazo e foram multados.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Câncer infantil: 80% dos pacientes podem ser curados após diagnóstico precoce
Triênio 2026-2028 deve registrar 7.560 novos casos por ano no Brasil
Motorista com sinais de embriaguez invade percurso de maratona em Sorocaba (SP)
Homem que comandava o veículo foi socorrido para atendimento médico após brigar com os atletas
Pedidos de refúgio de cubanos no Brasil batem recorde em setembro
Crise econômica e energética aumentou número de solicitações em 34%
Canetas emagrecedoras podem auxiliar pacientes de bariátrica
20% a 30% dos pacientes que passam pelo procedimento recuperam parte do peso
Gambá é resgatado de piscina de bolinhas pelos bombeiros no interior de Goiás
Animal foi levado para área de reserva ambiental e devolvido à natureza
Ueno Bank: operação que investiga escândalo apreende bens de luxo
Escândalo pode deixar rombo de quase R$ 6 bilhões no Paraguai
Peixes são encontrados mortos no Rio Araguari (AP); órgãos ambientais investigam o problema
Equipe técnica foi enviada para avaliar a situação no local
Vídeo mostra momento em que prédio desaba em Nova York; veja
Acidente deixou oito mortos e 18 feridos, incluindo quatro bombeiros que participaram do atendimento à ocorrência
Mãe e filha caem em cratera que se abriu no chão e despencam de 3 metros de altura
Caso aconteceu na zona rural de Dionísio, no interior de Minas Gerais
Entenda todas as mudanças com o fim da escala 6x1
A partir de 16 de dezembro começa a valer a nova jornada com dois dias de folga
China, Estados Unidos e Rússia discutem armamento nuclear em encontro inédito
Após reunião, líderes se comprometeram em abrir diálogo e reduzir riscos
Morre trabalhador atingido enquanto combatia incêndio em fábrica de Salto (SP)
Vítima estava internada desde o dia do incidente; prefeitura lamentou a morte
Trump, Putin e Xi Jinping se preparam para encontro histórico na China
Líderes de Estado participarão de reunião trilateral no gigante asiático
China entra para o Livro dos Recordes com apresentação de robôs
Apresentação foi realizada para mostrar os avanços da indústria de robótica