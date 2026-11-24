Sete em cada dez multas por pedágio free flow não foram pagas em rodovias do estado de São Paulo , segundo dados do Der (Departamento De Estradas De Rodagem) . Desde o período de implantação do pedágio eletrônico de passagem livre sob concessão no estado, quase 710 mil multas, de um total de mais de 977 mil, ficaram com pagamento em aberto. O sistema está vigente desde setembro de 2024 e, desde então, quase 100 milhões de veículos passaram pelo sistema de cobrança eletrônica. Desses, cerca de 3% dos usuários não pagaram a taxa no prazo e foram multados.



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