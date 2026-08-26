Assista à entrevista com Nabor Wanderley (Republicanos), candidato ao Senado pela Paraíba

Nabor Wanderley, de 60 anos, candidato do partido Republicanos ao Senado pela Paraíba , concedeu uma entrevista à apresentadora Rafaellly Leite, da TV Correio. Na sabatina, Wanderley explicou as motivações para concorrer ao posto disputado e respondeu a perguntas sobre temas como maternidade atípica, causas animais , saúde , segurança pública , entre outros.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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