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Assista à entrevista com Nabor Wanderley (Republicanos), candidato ao Senado pela Paraíba

RECORD NEWS exibiu sabatina conduzida pela apresentadora Rafaelly Leite, da TV Correio

Link Record News|Do R7

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Nabor Wanderley, de 60 anos, candidato do partido Republicanos ao Senado pela Paraíba, concedeu uma entrevista à apresentadora Rafaellly Leite, da TV Correio. Na sabatina, Wanderley explicou as motivações para concorrer ao posto disputado e respondeu a perguntas sobre temas como maternidade atípica, causas animais, saúde, segurança pública, entre outros.

Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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