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Colisão entre cargueiro de 229 metros e pesqueiro é registrada em vídeo impressionante

Apesar do susto, ninguém saiu ferido; cargueiro vinha do Panamá, que agora investiga o incidente

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Um navio cargueiro do Panamá de 229 metros de comprimento colidiu com um barco de pesca chinês de 49 metros no estreito de Singapura na última quinta-feira (17). Um vídeo gravado por um tripulante da Indonésia que estava em outra embarcação no momento do impacto viralizou nas redes sociais. Apesar do susto e dos danos estruturais, ninguém saiu ferido. Autoridades marítimas do Panamá investigam o incidente.

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