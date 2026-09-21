Colisão entre cargueiro de 229 metros e pesqueiro é registrada em vídeo impressionante
Apesar do susto, ninguém saiu ferido; cargueiro vinha do Panamá, que agora investiga o incidente
Um navio cargueiro do Panamá de 229 metros de comprimento colidiu com um barco de pesca chinês de 49 metros no estreito de Singapura na última quinta-feira (17). Um vídeo gravado por um tripulante da Indonésia que estava em outra embarcação no momento do impacto viralizou nas redes sociais. Apesar do susto e dos danos estruturais, ninguém saiu ferido. Autoridades marítimas do Panamá investigam o incidente.
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