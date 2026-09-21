Colisão entre cargueiro de 229 metros e pesqueiro é registrada em vídeo impressionante

Um navio cargueiro do Panamá de 229 metros de comprimento colidiu com um barco de pesca chinês de 49 metros no estreito de Singapura na última quinta-feira (17). Um vídeo gravado por um tripulante da Indonésia que estava em outra embarcação no momento do impacto viralizou nas redes sociais. Apesar do susto e dos danos estruturais, ninguém saiu ferido. Autoridades marítimas do Panamá investigam o incidente.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!