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Líderes internacionais discursam no segundo dia da Assembleia Geral da ONU

Principais destaques no palco foram para os presidentes do Irã e da Ucrânia

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Durante o segundo dia da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o presidente do Irã criticou os Estados Unidos e Israel.

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